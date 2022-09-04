Силва: «Предлагал «Челси» подписать Пакета»

Центральный защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва поведал о том, что предлагал руководству «пенсионеров» подписать своего соотечественника Лукаса Пакета, перебравшегося минувшим летом из «Лиона» в «Вест Хэм».

«Я знал, что Лукас собирался уйти из «Лиона», поэтому общался с представителями «Челси» о его возможном подписании. Жаль, что сделка не состоялась. У клуба оказались другие приоритеты на трансферном рынке», - приводит слова бразильца AS.

Пакета стал игроком «Вест Хэма» 29 августа. За его трансфер «молотобойцы» заплатили 43 миллиона евро. 25-летний атакующий полузащитник заключил долгосрочный контракт до середины 2027 года.