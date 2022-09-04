Конте: «Тоттенхэм» ещё не вышел на топ-уровень»

Итальянский специалист Антонио Конте, который занимает пост главного тренера лондонского «Тоттенхэма», высказался об игре своих подопечных после победы над «Фулхэмом» (2:1) в матче очередного тура Премьер-лиги.

«Очень важно, чтобы игроки выходили на поле с большим энтузиазмом. У них должен присутствовать кураж. Нам нужно быть реалистами, сейчас «Тоттенхэм» еще не вышел на топ-уровень», - передает слова наставника Football.London.

После шести туров Английской премьер-лиги «шпоры» набрали 14 баллов и располагаются на третьем месте в таблице. Следующий матч в чемпионате подопечные Конте проведут на выезде с «Манчестер Сити».