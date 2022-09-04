«Челси» готовит новый долгосрочный контракт для Джеймса

Представители лондонского «Челси» ведут активные переговоры с защитником команды Рисом Джеймсом о пролонгации трудового соглашения. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Николо Скиры.

По данным инсайдера, «пенсионеры» готовы предложить 22-летнему исполнителю долгосрочное трудовое соглашение, которое будет рассчитано до середины 2028 года. Срок действующего контракта Джеймса с клубом истекает в 2025 году.

Рис – воспитанник академии «Челси». В прошлом сезоне защитник принял участие в 39 поединках, записав на свой счет шесть забитых мячей и десять голевых передач. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.