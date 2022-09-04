Автор гола в ворота «Манчестер Сити»: «Был уверен в себе»

В матче шестого тура «Манчестер Сити» пришлось съездить в Бирмингем, где подопечные каталонского специалиста Хосепа Гвардиолы сыграли вничью с крепкой «Астон Виллой». Чемпион страны открыл счет на 50-й минуте благодаря усилиям Эрлинга Холанна, но «вилланы» вскоре отыгрались и удержали ничейный счет. Со стороны хозяев отличиться удалось Леону Бэйли. Автор гола прокомментировал свой успех.

- Я проснулся утром и почувствовал уверенность в положительном результате. Мы были уверены в себе и верили в удачу даже после того, как пропустили. Каждый работал за себя и за товарища по команде. Отдельное спасибо Стивену Джеррарду за то, что постарался оградить нас от давления накануне матча, это также сыграло свою роль, - цитирует Бэйли BBC Sport.