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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Автор гола в ворота «Манчестер Сити»: «Был уверен в себе»

 
04 Сентября 2022 • 02:55 Комментировать
Астон Вилла
1:1
Манчестер Сити
окончен

В матче шестого тура «Манчестер Сити» пришлось съездить в Бирмингем, где подопечные каталонского специалиста Хосепа Гвардиолы сыграли вничью с крепкой «Астон Виллой». Чемпион страны открыл счет на 50-й минуте благодаря усилиям Эрлинга Холанна, но «вилланы» вскоре отыгрались и удержали ничейный счет. Со стороны хозяев отличиться удалось Леону Бэйли. Автор гола прокомментировал свой успех.

- Я проснулся утром и почувствовал уверенность в положительном результате. Мы были уверены в себе и верили в удачу даже после того, как пропустили. Каждый работал за себя и за товарища по команде. Отдельное спасибо Стивену Джеррарду за то, что постарался оградить нас от давления накануне матча, это также сыграло свою роль, - цитирует Бэйли BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Астон Вилла Леон Бэйли
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окончен Астон Вилла 1:1 Манчестер Сити 8.50 5.60 1.35
04.09  16:00 Брайтон ... Лестер 1.85 3.55 4.50
04.09  18:30 Манчестер Юнайтед ... Арсенал 2.55 3.55 2.65
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