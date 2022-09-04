«Манчестер Сити» не проигрывает уже в 21-м гостевом матче кряду

В матче шестого тура «Манчестер Сити» пришлось съездить в Бирмингем, где подопечные каталонского специалиста Хосепа Гвардиолы сыграли вничью с крепкой «Астон Виллой». Чемпион страны открыл счет на 50-й минуте благодаря усилиям Эрлинга Холанна, но «вилланы» вскоре отыгрались и удержали ничейный счет.

«Манчестер Сити» удалось не проиграть, и это был уже 21-й выездной матч кряду, в котором «горожане» не проигрывают. В последний раз такое случилось 15 августа 2021 года - 0:1 от «Тоттенхэма». Лишь две команды имеют более продолжительные серии - 29 матчей у «Манчестер Юнайтед» и 27 у «Арсенала».