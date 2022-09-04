«Астон Вилла» прервала серию из девяти поражений кряду от «Манчестер Сити»

В матче шестого тура «Манчестер Сити» пришлось съездить в Бирмингем, где подопечные каталонского специалиста Хосепа Гвардиолы сыграли вничью с крепкой «Астон Виллой». Чемпион страны открыл счет на 50-й минуте благодаря усилиям Эрлинга Холанна, но «вилланы» вскоре отыгрались и удержали ничейный счет.

Это было важно, так как доселе «Астон Вилла» проиграла «Манчестер Сити» девять матчей кряду - семь в чемпионате и два в Кубке. В предыдущий раз «вилланам» удалось отобрать очки у «Манчестер Сити» аж в 2015 году - 8 ноября того года они сыграли вничью, 0:0. Последнюю же победу над «горожанами» «Астон Вилле» удалось отпраздновать в 2013 году.