Нападающий «Брентфорда» повторил достижение Роналду и Холанна

Форвард «Брентфорда» Айвен Тони отметился хет-триком в субботнем матче Английской премьер-лиги, встав в один ряд с суперзвёздами.

26-летний англичанин трижды поразил ворота «Лидса», чем помог своей команде одержать уверенную победу – 5:2. Данный хет-трик стал для Тони уже вторым с начала 2022 года – ранее только Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» и Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити» оформили более одного хет-трика за этот же период (тоже по два).

С пятью забитыми мячами в шести матчах Айвен Тони делит третью строчку в списке бомбардиров Премьер-лиги с Гарри Кейном. Лидирует в гонке всё тот же Холанн (10), второй – Митрович (6).