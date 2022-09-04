Де Брёйне сделал 90-ю голевую передачу в АПЛ

В матче шестого тура «Манчестер Сити» пришлось съездить в Бирмингем, где подопечные каталонского специалиста Хосепа Гвардиолы сыграли вничью с крепкой «Астон Виллой». Чемпион страны открыл счет на 50-й минуте благодаря усилиям Эрлинга Холанна, которому ассистировал другой блондин - бельгиец Кевин де Брёйне.

Для полузащитника «Манчестер Сити» это была уже 90-я голевая передача за все время выступлений в лиге, при этом, не забывайте, какое-то время он успел поиграть в «Челси», где не пришелся ко двору. Для достижения этого рубежа Кевину потребовались 216 матчей в высшей лиге английского футбола.