Тен Хаг не считает риском подписание игроков из голландского чемпионата

Наставник «Манчестер Юнайтед» выступил в защиту трансферов из чемпионата Голландии.

Этим летом ряды «красных дьяволов» пополнили Антони и Лисандро Мартинес, выступавшие за «Аякс», а также Тирелл Маласиа из «Фейеноорда».

«Во-первых, эти выступают за свои национальные сборные, – отмечает тен Хаг, до начала нынешнего сезона работавший в «Аяксе». – Во-вторых, они отлично проявили себя в еврокубках. В-третьих, я принимал в расчёт их способность играть в интенсивный футбол», – рассказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, что трансфер Антони обошёлся «Юнайтед» в 95 млн евро, Мартинес был куплен за 57,4 млн, а Маласиа – за 15 млн.