Тен Хаг объяснил, почему Роналду редко выходит в стартовом составе

Наставник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал ситуацию с Криштиану Роналду.

37-летний нападающий вышел в стартовом составе лишь в одном из пяти матчей Премьер-лиги текущего сезона – в том самом, когда «красные дьяволы» уступили «Брентфорду» со счётом 0:4. Во всех остальных случаях португалец появлялся лишь на замену.

«Иногда я буду для Криштиану другом, иногда – учителем. Это зависит от ситуации. Как всем прекрасно известно, он пропустил предсезонку. Предсезонный период очень важен, особенно если учесть, что команда перестраивается. Чтобы играть в основе, нужна не только физическая готовность, но и тактическая», – отметил голландский специалист.