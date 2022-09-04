«Манчестер Сити» не проигрывает в 21 матче АПЛ кряду – один из лучших показателей в истории

«Манчестер Сити» близится к рекордной выездной серии в истории Английской премьер-лиги.

В субботнем матче против «Астон Виллы» команда Хосепа Гвардиолы не смогла победить (1:1), зато продлила гостевую беспроигрышную серию до 21 матча (15 побед и 6 ничьих). Это четвёртый результат в истории соревнования: рекордсмен – «Манчестер Юнайтед», в своё время не знавший поражений в 29 поединках чемпионата подряд, второй и третий показатель – у лондонского «Арсенала» (27 и 23 матча в разные периоды).

Следующий выезд «горожан» в рамках Премьер-лиги состоится 17 сентября – в этот день «Сити» будет гостить у «Вулверхэмптона».