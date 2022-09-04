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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» не проигрывает в 21 матче АПЛ кряду – один из лучших показателей в истории

 
04 Сентября 2022 • 00:42 Комментировать
Астон Вилла
1:1
Манчестер Сити
окончен

«Манчестер Сити» близится к рекордной выездной серии в истории Английской премьер-лиги.

В субботнем матче против «Астон Виллы» команда Хосепа Гвардиолы не смогла победить (1:1), зато продлила гостевую беспроигрышную серию до 21 матча (15 побед и 6 ничьих). Это четвёртый результат в истории соревнования: рекордсмен – «Манчестер Юнайтед», в своё время не знавший поражений в 29 поединках чемпионата подряд, второй и третий показатель – у лондонского «Арсенала» (27 и 23 матча в разные периоды).

Следующий выезд «горожан» в рамках Премьер-лиги состоится 17 сентября – в этот день «Сити» будет гостить у «Вулверхэмптона».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Английская Премьер-лига
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окончен Астон Вилла 1:1 Манчестер Сити 8.00 5.40 1.35
04.09  16:00 Брайтон ... Лестер 1.85 3.60 4.30
04.09  18:30 Манчестер Юнайтед ... Арсенал 2.55 3.55 2.65
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