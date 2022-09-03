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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Защитник «Лестера» Сёюнджю может вернуться на родину

 
03 Сентября 2022 • 23:15 Комментировать
Брайтон
...
Лестер
1 1.85 X 3.60 2 4.30
Через 15 ч. 50 мин.

Центральный защитник «Лестера» Чаглар Сёюнджю заинтересовал «Галатасарай».

Футболист сборной Турции, некогда считавшийся трансферной целью многочисленных топ-клубов, перестал попадать в стартовый состав «лис» – ни одного появления на поле в текущем розыгрыше Премьер-лиги. На ситуацию уже обратил внимание «Галатасарай»: как сообщает инсайдер Николо Скира, гранд турецкого футбола всерьёз заинтересован в приглашении 26-летнего центрбека. В начале новой недели клубы проведут переговоры по аренде.

Чаглар Сёюнджю провёл 124 матча за «Лестер», отметившись тремя забитыми мячами. Цвета сборной Турции игрок представлял 48 раз.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Лестер Чаглар Сеюнджю Трансферы футбола - лето 2022
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окончен Ноттингем Форест 2:3 Борнмут 2.00 3.50 3.80
окончен Челси 2:1 Вест Хэм 1.50 4.40 6.10
окончен Тоттенхэм 2:1 Фулхэм 1.48 4.50 6.50
окончен Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас 2.00 3.45 3.80
окончен Астон Вилла 1:1 Манчестер Сити 8.00 5.40 1.35
04.09  16:00 Брайтон ... Лестер 1.85 3.60 4.30
04.09  18:30 Манчестер Юнайтед ... Арсенал 2.55 3.55 2.65
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