Защитник «Лестера» Сёюнджю может вернуться на родину

Центральный защитник «Лестера» Чаглар Сёюнджю заинтересовал «Галатасарай».

Футболист сборной Турции, некогда считавшийся трансферной целью многочисленных топ-клубов, перестал попадать в стартовый состав «лис» – ни одного появления на поле в текущем розыгрыше Премьер-лиги. На ситуацию уже обратил внимание «Галатасарай»: как сообщает инсайдер Николо Скира, гранд турецкого футбола всерьёз заинтересован в приглашении 26-летнего центрбека. В начале новой недели клубы проведут переговоры по аренде.

Чаглар Сёюнджю провёл 124 матча за «Лестер», отметившись тремя забитыми мячами. Цвета сборной Турции игрок представлял 48 раз.