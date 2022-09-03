Джеррард – о ничьей с «Манчестер Сити»: «Не повод ликовать, но я горжусь игроками»

Стивен Джеррард, возглавляющий «Астон Виллу», высказался о ничейном исходе матча Премьер-лиги против «Манчестер Сити» (1:1).

«Мы действовали примерно в том же ключе, что и в прошлом матче с «Арсеналом», но тогда сопернику удалось быстро забить. Никто не может играть идеально против «Манчестер Сити» – у этой команды обязательно будут моменты, но сегодня нам кое-что удалось. Наши болельщики очень довольны.

Мы потеряли слишком много очков в этом сезоне, и я, как тренер, должен нести ответственность за это. Нам нужно прибавлять. Я горжусь усилиями игроков в сегодняшнем матче, но повода праздновать нет – в конце концов, это ничья, а не победа. Очень ценная ничья, но всего лишь ничья», – отметил Джеррард.