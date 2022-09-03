Гвардиола доволен игрой «Манчестер Сити», несмотря на ничью

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил выступление своей команды в поединке чемпионата Англии против «Астон Виллы».

Матч завершился со счётом 1:1 – уже вторая потеря очков для «горожан» в текущем сезоне.

«Команда сыграла хорошо, – приводит BBC слова Гвардиолы. – Мы пропустили гол после единственного удара соперников в створ за 90 минут. Были шансы добыть победу, когда игра находилась под нашим контролем, но мы не реализовали моменты.

«Вилла» защищалась уверенно, организованно. Мы тоже были хороши в обороне, если не считать один единственный эпизод», – высказался испанский тренер.