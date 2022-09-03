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«Астон Вилла» поставила подножку «Манчестер Сити»

 
03 Сентября 2022 • 21:28 Комментировать
Астон Вилла
1:1
Манчестер Сити
окончен

«Манчестер Сити» во второй раз в сезоне потерял очки. Это случилось в гостевом матче с «Астон Виллой». «Горожане» контролировали мяч 75% игрового времени, часто оказывались у чужих ворот и позволили сопернику лишь дважды пробить в створ, но в итоге 1:1.

В начале второго тайма Кевин де Брёйне выполнил подачу к воротам, где Эрлинг Холанн поразил открытый угол и забил свой 10-й гол в шести матчах. Бельгиец мог удваивать счет, но со штрафного попал в перекладину. А вот бирмингемцы отыгрались после удара Леона Бэйли метров с 15 в девятку.

«Манчестер Сити» набрал 14 очков и идет на втором месте, «вилланы» с 4 баллами выбрались из зоны вылета.

Протокол игры  
Астон Вилла1:1Манчестер Сити
  50'Холанн Эрлинг (0:1)
(1:1) Бэйли Леон74'  
Мартинес ЭмилианоКэш Мэтти  26' 27' (Янг Эшли ( 27') Конса ЭзриМингс ТайронДинь Люка  71'Соарес ДугласКамара БубакарМакгинн Джон 65' (Коутиньо Филиппе ( 65') Рамси ДжакобБэйли Леон 90' (Буэндия Эмилиано ( 90') Уоткинс Олли
Запасные: Арчер КамеронИнгс ДэнниОльсен РобинБеднарек ЯнЧамберс КалумДендонкер ЛеандерАугустинссон Людвиг
Эдерсон МораесУокер Кайл 80' (Аке Натан ( 80') Стоунс ДжонДиаш РубенКанселу ЖоауДе Брёйне КевинРодри ЭрнандесГюндоган ИлкайСилва Бернарду 73' (Марез Рияд ( 73') Холанн ЭрлингФоден Фил
Запасные: Грилиш ДжекПалмер КоулГомес СерхиоОртега ШтефанАльварес ХулианУилсон-Эсбранд Джош
03 сентября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Астон Вилла
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окончен Вулверхэмптон 1:0 Саутгемптон 2.18 3.40 3.35
окончен Ноттингем Форест 2:3 Борнмут 2.00 3.50 3.80
окончен Челси 2:1 Вест Хэм 1.50 4.40 6.10
окончен Тоттенхэм 2:1 Фулхэм 1.48 4.50 6.50
окончен Астон Вилла 1:1 Манчестер Сити 8.00 5.40 1.35
04.09  16:00 Брайтон ... Лестер 1.85 3.60 4.30
04.09  18:30 Манчестер Юнайтед ... Арсенал 2.55 3.55 2.65
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