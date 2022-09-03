«Астон Вилла» поставила подножку «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» во второй раз в сезоне потерял очки. Это случилось в гостевом матче с «Астон Виллой». «Горожане» контролировали мяч 75% игрового времени, часто оказывались у чужих ворот и позволили сопернику лишь дважды пробить в створ, но в итоге 1:1.

В начале второго тайма Кевин де Брёйне выполнил подачу к воротам, где Эрлинг Холанн поразил открытый угол и забил свой 10-й гол в шести матчах. Бельгиец мог удваивать счет, но со штрафного попал в перекладину. А вот бирмингемцы отыгрались после удара Леона Бэйли метров с 15 в девятку.

«Манчестер Сити» набрал 14 очков и идет на втором месте, «вилланы» с 4 баллами выбрались из зоны вылета.