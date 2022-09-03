«Астон Вилла» поставила подножку «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» во второй раз в сезоне потерял очки. Это случилось в гостевом матче с «Астон Виллой». «Горожане» контролировали мяч 75% игрового времени, часто оказывались у чужих ворот и позволили сопернику лишь дважды пробить в створ, но в итоге 1:1.
В начале второго тайма Кевин де Брёйне выполнил подачу к воротам, где Эрлинг Холанн поразил открытый угол и забил свой 10-й гол в шести матчах. Бельгиец мог удваивать счет, но со штрафного попал в перекладину. А вот бирмингемцы отыгрались после удара Леона Бэйли метров с 15 в девятку.
«Манчестер Сити» набрал 14 очков и идет на втором месте, «вилланы» с 4 баллами выбрались из зоны вылета.
Протокол игры
|50'Холанн Эрлинг (0:1)
|(1:1) Бэйли Леон74'
Мартинес Эмилиано•Кэш Мэтти 26'27' (Янг Эшли (27') •Конса Эзри•Мингс Тайрон•Динь Люка• 71'Соарес Дуглас•Камара Бубакар•Макгинн Джон65' (Коутиньо Филиппе (65') •Рамси Джакоб•Бэйли Леон90' (Буэндия Эмилиано (90') •Уоткинс Олли
03 сентября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
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