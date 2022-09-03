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Руни: «Со смешанными чувствами вспоминаю победу 8:2 над «Арсеналом»

 
03 Сентября 2022 • 21:28 Комментировать (1)

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни признался, что ему было жаль Арсена Венгера после знаменитого разгрома «Арсенала».

В августе 2011 года «Манчестер Юнайтед» разбил лондонский «Арсенал» со счётом 8:2 в поединке Английской премьер-лиги, и болельщики ещё долго вспоминали ту встречу. Несмотря на грандиозный итог, матч оставил неприятный осадок в воспоминаниях одного из его главных героев – Уэйна Руни.

«Я оформил хет-трик, а мы победили со счётом 8:2, но я испытываю смешанные чувства, вспоминая ту игру. Мне очень нравится Арсен Венгер, я крайне уважительно отношусь к нему, и было неприятно, когда болельщики над ним насмехались из-за того поражения. Столь крупный счёт не доставил мне удовольствия», – заявил в интервью TimesSport Руни.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Уэйн Руни Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон
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Комментарии (1)
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Alex1972
03 Сентября 2022 в 21:32
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окончен Ноттингем Форест 2:3 Борнмут 2.00 3.50 3.80
окончен Челси 2:1 Вест Хэм 1.50 4.40 6.10
окончен Астон Вилла 1:1 Манчестер Сити 8.00 5.40 1.35
04.09  16:00 Брайтон ... Лестер 1.85 3.60 4.30
04.09  18:30 Манчестер Юнайтед ... Арсенал 2.55 3.55 2.65
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