Руни: «Со смешанными чувствами вспоминаю победу 8:2 над «Арсеналом»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни признался, что ему было жаль Арсена Венгера после знаменитого разгрома «Арсенала».

В августе 2011 года «Манчестер Юнайтед» разбил лондонский «Арсенал» со счётом 8:2 в поединке Английской премьер-лиги, и болельщики ещё долго вспоминали ту встречу. Несмотря на грандиозный итог, матч оставил неприятный осадок в воспоминаниях одного из его главных героев – Уэйна Руни.

«Я оформил хет-трик, а мы победили со счётом 8:2, но я испытываю смешанные чувства, вспоминая ту игру. Мне очень нравится Арсен Венгер, я крайне уважительно отношусь к нему, и было неприятно, когда болельщики над ним насмехались из-за того поражения. Столь крупный счёт не доставил мне удовольствия», – заявил в интервью TimesSport Руни.