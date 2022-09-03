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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанну покорился очередной рекорд АПЛ

 
03 Сентября 2022 • 21:04 Комментировать (6)
Астон Вилла
1:1
Манчестер Сити
окончен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн продолжает переписывать историю в своих первых матчах после переезда в Англию.

В сегодняшнем поединке против «Астон Виллы» 22-летний норвежец преодолел отметку в десять забитых мячей в рамках Премьер-лиги. Для этого Холанну потребовалось всего шесть матчей – и это лучший показатель в истории наряду с Миком Куинном, сделавшим то же самое тридцать лет назад, сообщает Opta.

Эрлинг Холанн оформил по хет-трику в двух предыдущих матчах против «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест», а ранее забивал «Ньюкаслу» и «Вест Хэму» (дважды).

Форвард был приобретён «Манчестер Сити» у дортмундской «Боруссии» за 60 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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ARTUR
03 Сентября 2022 в 21:37
Еще один рекордсмен , а очечки то тю тю..
Castilla
03 Сентября 2022 в 21:53
Ты должен говорить - очечки бее беее)))
PoliticExpert
03 Сентября 2022 в 21:30
Хорошо когда на тебя работает целый Манчестер Сити.
ARTUR
03 Сентября 2022 в 21:38
как когда то Реал на твоего криштиану , да додик ??? вспоминаешь ??
andi
03 Сентября 2022 в 21:17
Надеюсь ему не покариться Л/Ч.
NOBODY
03 Сентября 2022 в 21:25
не беспокойся, это исключено ))
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окончен Брентфорд 5:2 Лидс
окончен Вулверхэмптон 1:0 Саутгемптон 2.18 3.40 3.35
окончен Ноттингем Форест 2:3 Борнмут 2.00 3.50 3.80
окончен Челси 2:1 Вест Хэм 1.50 4.40 6.10
окончен Тоттенхэм 2:1 Фулхэм 1.48 4.50 6.50
окончен Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас 2.00 3.45 3.80
окончен Астон Вилла 1:1 Манчестер Сити 8.00 5.40 1.35
04.09  16:00 Брайтон ... Лестер 1.85 3.60 4.30
04.09  18:30 Манчестер Юнайтед ... Арсенал 2.55 3.55 2.65
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