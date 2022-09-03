Холанну покорился очередной рекорд АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн продолжает переписывать историю в своих первых матчах после переезда в Англию.

В сегодняшнем поединке против «Астон Виллы» 22-летний норвежец преодолел отметку в десять забитых мячей в рамках Премьер-лиги. Для этого Холанну потребовалось всего шесть матчей – и это лучший показатель в истории наряду с Миком Куинном, сделавшим то же самое тридцать лет назад, сообщает Opta.

Эрлинг Холанн оформил по хет-трику в двух предыдущих матчах против «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест», а ранее забивал «Ньюкаслу» и «Вест Хэму» (дважды).

Форвард был приобретён «Манчестер Сити» у дортмундской «Боруссии» за 60 млн евро.