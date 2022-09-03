Тренер «Борнмута»: «Мы верили в себя»

В шестом туре английской Премьер-лиги «Борнмуту» пришлось попотеть на выезде с «Ноттингем Форест» - после первых двух таймов «вишни» проигрывали с разницей в два мяча, но смогли полностью переломить ход игры. Новый наставник клуба Гари О'Нил похвалил своих подопечных за волевые качества и целеустремленность.

- Мы верили в себя, несмотря на 0:2. Сделали какие-то изменения и все начало налаживаться. Второй тайм очень понравился мне. Горжусь достижением ребят. Они заслужили этот успех, - цитирует наставника BBC Sport.

В следующем, седьмом туре английской Премьер-лиги, «Борнмут» примет дома «Брайтон».