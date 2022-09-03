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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» сломил сопротивление «Фулхэма»

 
03 Сентября 2022 • 19:00 Комментировать (1)
Тоттенхэм
2:1
Фулхэм
окончен

В шестом туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» играл против также хорошо начавшего сезон «Фулхэма». Очень активно себя Хынмин Сон, но сначала не попал в створ, а вскоре зарядил в перекладину. Первый гол забил Пьер-Эмиль Хёйберг, обыгравшись с Ришарлисоном. Блиде к концу матча блеснул мастерством Гарри Кейн, но вернулась интрига после  эффектного заброса мяча в ворота от Александра Митровича.

Все же «шпоры» заслуженно победили (2:1) и идут в группе лидеров.

Протокол игры  
Тоттенхэм2:1Фулхэм
(1:0) Хёйбьерг Пьер-Эмиль40'  
(2:0) Кейн Гарри75'  
  83'Митрович Александар (2:1)
Льорис УгоРомеро Кристиан  27'Дайер ЭрикЛенгле КлеманЭмерсон ЖуниорСессеньон РайанХёйбьерг Пьер-ЭмильБентанкур Родриго  69'Ришарлисон  90'Сон Хын Мин 84' (Перишич Иван ( 84') Кейн Гарри 78' (Кулушевски Деян ( 78')
Запасные: Танганга ДжафетДэвис БенСанчес ДавинсонДоэрти МэттСкипп ОливерФорстер ФрейзерБиссума Ив
Лено БерндТете Кенни  36'Адарабиойо ОлуватосинРим ТимРобинсон Энтони 29' (Мбабу Кевин ( 29') Рид ХаррисонПальинья Жоау  64' 85' (Винисиус Карлос ( 85') Рид Бобби  55' 61' (Виллиан Боргес ( 61') Перейра Андреас 61' (Джеймс Дэниэл ( 61') Кебано Нескенс 61' (Кэрни Том ( 61') Митрович Александар  86'
Запасные: Родак МарекДаффи ШейнДиоп ИссаЧалоба Натаниэл
03 сентября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Фулхэм
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
03 Сентября 2022 в 19:16
Антоха красава жжет до конца...
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окончен Эвертон 0:0 Ливерпуль 7.40 4.90 1.40
окончен Челси 2:1 Вест Хэм 1.50 4.40 6.10
окончен Тоттенхэм 2:1 Фулхэм 1.48 4.50 6.50
окончен Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас 2.00 3.45 3.80
окончен Брентфорд 5:2 Лидс
окончен Вулверхэмптон 1:0 Саутгемптон 2.18 3.40 3.35
окончен Ноттингем Форест 2:3 Борнмут 2.00 3.50 3.80
Идет 4 минута Астон Вилла 0:0 Манчестер Сити 8.00 5.40 1.35
04.09  16:00 Брайтон ... Лестер 1.85 3.60 4.30
04.09  18:30 Манчестер Юнайтед ... Арсенал 2.55 3.55 2.65
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