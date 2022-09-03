«Тоттенхэм» сломил сопротивление «Фулхэма»

В шестом туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» играл против также хорошо начавшего сезон «Фулхэма». Очень активно себя Хынмин Сон, но сначала не попал в створ, а вскоре зарядил в перекладину. Первый гол забил Пьер-Эмиль Хёйберг, обыгравшись с Ришарлисоном. Блиде к концу матча блеснул мастерством Гарри Кейн, но вернулась интрига после эффектного заброса мяча в ворота от Александра Митровича.

Все же «шпоры» заслуженно победили (2:1) и идут в группе лидеров.