«Тоттенхэм» сломил сопротивление «Фулхэма»

В шестом туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» играл против также хорошо начавшего сезон «Фулхэма». Очень активно себя Хынмин Сон, но сначала не попал в створ, а вскоре зарядил в перекладину. Первый гол забил Пьер-Эмиль Хёйберг, обыгравшись с Ришарлисоном. Блиде к концу матча блеснул мастерством Гарри Кейн, но вернулась интрига после эффектного заброса мяча в ворота от Александра Митровича.
Все же «шпоры» заслуженно победили (2:1) и идут в группе лидеров.
Протокол игры
|(1:0) Хёйбьерг Пьер-Эмиль40'
|(2:0) Кейн Гарри75'
|83'Митрович Александар (2:1)
Льорис Уго•Ромеро Кристиан• 27'Дайер Эрик•Ленгле Клеман•Эмерсон Жуниор•Сессеньон Райан•Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Бентанкур Родриго• 69'Ришарлисон• 90'Сон Хын Мин84' (Перишич Иван (84') •Кейн Гарри78' (Кулушевски Деян (78')
Лено Бернд•Тете Кенни• 36'Адарабиойо Олуватосин•Рим Тим•Робинсон Энтони29' (Мбабу Кевин (29') •Рид Харрисон•Пальинья Жоау 64'85' (Винисиус Карлос (85') •Рид Бобби 55'61' (Виллиан Боргес (61') •Перейра Андреас61' (Джеймс Дэниэл (61') •Кебано Нескенс61' (Кэрни Том (61') •Митрович Александар 86'
Запасные: Родак Марек•Даффи Шейн•Диоп Исса•Чалоба Натаниэл
03 сентября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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