​Фанат «Эвертона» выбежал на поле, чтобы высказать претензии судье

В субботу в рамках чемпионата Англии на футбольном поле стадиона «Гудисон Парк» встречались «Эвертон» и «Ливерпуль». По ходу дерби мяч побывал в сетке ворот «красных», но после вмешательства ВАР гол «ирисок» был отменён.

Один из болельщиков «Эвертона» не оценил отмену гола и выбежал на поле, чтобы высказать претензии главному арбитру – Энтони Тэйлору. Об этом рассказывает OneFootball. При этом решение об отмене гола принял вовсе не Тэйлор, а его видеоассистенты.

Напомним, что мерсисайдское дерби между «Эвертоном» и «Ливерпулем» не подарило зрителям засчитанных голов – ничья 0:0.