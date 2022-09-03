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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Каземиро сообщил о желании покинуть «Реал» ещё после финала Лиги чемпионов

 
03 Сентября 2022 • 18:27 Комментировать

Ближе к закрытию летнего трансферного окна полузащитник Каземиро перебрался из «Реала» в «Манчестер Юнайтед». Казалось, что бразилец достаточно резко решил принять новый вызов в своей карьере, но, судя по всему, это не так. Согласно данным The Athletic, о желании уйти Каземиро сообщил президенту «Реала» Флорентино Пересу ещё после финала Лиги чемпионов.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов проходил на «Стад де Франс» 28 мая. «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0 благодаря голу Винисиуса Жуниора.   

За «Реал» Каземиро провёл 336 официальных матчей, в которых забил 31 гол и отдал 29 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Каземиро
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