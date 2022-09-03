Гендиректор «Ювентуса» - о ситуации Роналду: «Грустно, но теперь это не наше дело»

Трансферное окно в топ-лигах Европы закрылось, и Криштиану Роналду никуда не перешёл. Звёздному португальцу предстоит серьёзно поработать, ведь в последних играх «Манчестер Юнайтед» он выходил на поле лишь на замену. О ситуации Роналду на «Олд Траффорд» высказался Маурицио Арривабене, занимающий должность генерального директора «Ювентуса».

«Мы попрощались с Роналду год назад со всем уважением. То, что произошло в «Манчестер Юнайтед», не является нашей проблемой. Грустно видеть его в такой ситуации, ведь она не нравится ни ему, ни его команде. Но, повторюсь, теперь это не наше дело», - сказал Арривабене DAZN.

За «Ювентус» Криштиану Роналду играл в 2018-2021 годах.