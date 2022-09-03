​Лэмпард высказался после ничьей с «Ливерпулем»

Рулевой «Эвертона» Фрэнк Лэмпард дал комментарий после нулевой ничьей в дерби с «Ливерпулем».

«Потрясающая игра – очень напряжённая, качественная, с обилием моментов и невероятными выступлениями вратарей. Наши игроки показали блестящий дух. «Ливерпуль» - отличная команда, а мы находимся только в начале процесса.

Сегодня мы хотели быть более агрессивными без мяча, не хотели поддаваться давлению со стороны «Ливерпуля». У нас хорошо получалось, хотя временами нас прижимали. Но мы придерживались игрового плана. Я доволен набранным очком из-за моментов, которые были у «Ливерпуля». При этом я очень доволен своей командой», - сказал Лэмпард BBC.