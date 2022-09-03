​Клопп: «Не о таком старте мы мечтали»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после ничьей с «Эвертоном» (0:0).

«После среды было действительно тяжело. В таких играх редко получается красивый футбол, потому что обеим командам приходится сражаться как сумасшедшим. Это было очень напряжённо.

Мы создали много моментов, и мне кажется, что мы потеряли два очка. У соперника же моменты возникли в контратаках, у нас были проблемы на вторых мячах.

Не о таком старте мы мечтали. 9 очков после шести туров – не наша мечта. Но именно столько баллов у нас сейчас есть. Нужно двигаться дальше и становиться лучше», - сказал Клопп BBC.