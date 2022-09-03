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​Клопп: «Не о таком старте мы мечтали»

 
03 Сентября 2022 • 17:11 Комментировать (1)
Эвертон
0:0
Ливерпуль
окончен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после ничьей с «Эвертоном» (0:0).

«После среды было действительно тяжело. В таких играх редко получается красивый футбол, потому что обеим командам приходится сражаться как сумасшедшим. Это было очень напряжённо.

Мы создали много моментов, и мне кажется, что мы потеряли два очка. У соперника же моменты возникли в контратаках, у нас были проблемы на вторых мячах.

Не о таком старте мы мечтали. 9 очков после шести туров – не наша мечта. Но именно столько баллов у нас сейчас есть. Нужно двигаться дальше и становиться лучше», - сказал Клопп BBC.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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Комментарии (1)
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Alex1972
03 Сентября 2022 в 17:21
Гелевый : Не о таком финише я мечтал ... А-ха-ха-ха...👏👏👏
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окончен Эвертон 0:0 Ливерпуль 7.40 4.90 1.40
Идет 45 минута Челси 0:0 Вест Хэм 1.50 4.40 6.10
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Идет 45 минута Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас 2.00 3.45 3.80
Идет 45 минута Брентфорд 2:1 Лидс
Идет 45 минута Вулверхэмптон 1:0 Саутгемптон 2.18 3.40 3.35
Идет 45 минута Ноттингем Форест 2:0 Борнмут 2.00 3.50 3.80
03.09  19:30 Астон Вилла ... Манчестер Сити 8.00 5.40 1.35
04.09  16:00 Брайтон ... Лестер 1.85 3.60 4.30
04.09  18:30 Манчестер Юнайтед ... Арсенал 2.55 3.55 2.65
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