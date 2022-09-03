​Мерсисайдское дерби лидирует в Англии по матчам со счётом 0:0

В субботу дерби между «Эвертоном» и «Ливерпулем» в рамках чемпионата Англии завершилось без голов – 0:0. Нулевая ничья в противостоянии мерсисайдских команд не является редкостью. Как сообщает Opta, в играх между «Эвертоном» и «Ливерпулем» было больше всего ничьих со счётом 0:0 как в истории всего английского топ-дивизиона (36 раз), так и в истории Премьер-лиги (12 раз).

Отметим, что эпоха Премьер-лиги берёт отсчёт в 1992 году.

Теперь «Ливерпуль» Юргена Клоппа будет готовиться к гостевому матчу группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи». Команды сыграют в ближайшую среду, 7 сентября.