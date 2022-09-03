«Эвертон» с «Ливерпулем» выдали нескучные нули

Шестой тур Премьер-лиги открылся ливерпульским дерби. Команды постоянно искали счастья у чужих ворот и обменивались ударами. Том Дэвис едва не наказал «красных» за панику в обороне, но пробил в штангу у крестовины. В первом тайме «Ливерпуль» ответил ударом с правого края штрафной от Дарвина Нуньеса - парировано, а Луис Диас едва не поразил дальнюю девятку - каркас ворот. После перерыва на атаки команды Юргена Клоппа соперник ответил выпадом Нила Мопе, который не смог обыграть Алиссона. Вскоре Мопе с угла вратарской откатил под удар Конору Коди, который открыл счет. Но все же отмена гола из-за офсайда. В концовке вратари выручили по разу, а Мохамед Салах направил мяч в штангу - боевая ничья 0:0.

«Ливерпуль» идет на пятом месте с 9 очками, у его соперника четыре балла и 14-е место.