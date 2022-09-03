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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» с «Ливерпулем» выдали нескучные нули

 
03 Сентября 2022 • 16:26 Комментировать
Эвертон
0:0
Ливерпуль
окончен

Шестой тур Премьер-лиги открылся ливерпульским дерби. Команды постоянно искали счастья у чужих ворот и обменивались ударами. Том Дэвис едва не наказал «красных» за панику в обороне, но пробил в штангу у крестовины. В первом тайме «Ливерпуль» ответил ударом с правого края штрафной от Дарвина Нуньеса - парировано, а Луис Диас едва не поразил дальнюю девятку - каркас ворот. После перерыва на атаки команды Юргена Клоппа соперник ответил выпадом Нила Мопе, который не смог обыграть Алиссона. Вскоре Мопе с угла вратарской откатил под удар Конору Коди, который открыл счет. Но все же отмена гола из-за офсайда. В концовке вратари выручили по разу, а Мохамед Салах направил мяч в штангу - боевая ничья 0:0.

«Ливерпуль» идет на пятом месте с 9 очками, у его соперника четыре балла и 14-е место.

Протокол игры  
Эвертон0:0Ливерпуль
Пикфорд ДжорданПаттерсон НэйтанКоди КонорТарковски ДжеймсМиколенко ВиталийДэвис Том 62' (Гуэйе Идрисса ( 62') Онана Амаду  38'Айуоби АлексГрэй ДемарайМопе НилГордон Энтони 82' (Макнил Дуайт ( 82')
Запасные: Бегович АсмирДукуре АбдулайАллан МаркесКин МайклКоулмэн ШеймусВинагре РубенРондон Саломон
Алиссон БекерАлександер-Арнольд Трент 59' (Робертсон Эндрю ( 59') Гомес ДжоВан Дейк Виргил  76'Цимикас Костас 59' (Милнер Джеймс ( 59') Эллиотт Харви 80' (Жота Диогу ( 80') Фабиньо Энрике  90'Карвалью Фабиу 46' (Фирмино Роберто ( 46') Салах МохамедНуньес Дарвин 80' (Матип Жоэль ( 80') Диас Луис
Запасные: Филлипс НатаниэльАдриан Сан-МигельМело Артур
03 сентября. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

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окончен Эвертон 0:0 Ливерпуль 7.40 4.90 1.40
Идет 45 минута Челси 0:0 Вест Хэм 1.50 4.40 6.10
Идет 45 минута Тоттенхэм 1:0 Фулхэм 1.48 4.50 6.50
Идет 45 минута Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас 2.00 3.45 3.80
Идет 45 минута Брентфорд 2:1 Лидс
Идет 45 минута Вулверхэмптон 1:0 Саутгемптон 2.18 3.40 3.35
Идет 45 минута Ноттингем Форест 2:0 Борнмут 2.00 3.50 3.80
03.09  19:30 Астон Вилла ... Манчестер Сити 8.00 5.40 1.35
04.09  16:00 Брайтон ... Лестер 1.85 3.60 4.30
04.09  18:30 Манчестер Юнайтед ... Арсенал 2.55 3.55 2.65
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