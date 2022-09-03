​«Ливерпуль» лишь раз попал в створ в первом тайме дерби с «Эвертоном»

В субботу проходит мерсисайдское дерби – на «Гудисон Парк» встречаются «Эвертон» и «Ливерпуль». После первого тайма счёт не открыт, причём команда Юргена Клоппа – явный фаворит противостояния – только один раз попала в створ ворот при 6 ударах.

Любопытно, что «Эвертон» после первых 45 минут встречи имеет такие же показатели: 6 ударов, 1 удар в створ.

«Ливерпуль» в первом тайме владел мячом 64% игрового времени, но территориальное преимущество реализовать в игровое преимущество «красным» пока не удаётся.

Следить за развитием событий в дерби «Эвертон» - «Ливерпуль» можно в текстовой трансляции.