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​«Ливерпуль» лишь раз попал в створ в первом тайме дерби с «Эвертоном»

 
03 Сентября 2022 • 15:39 Комментировать
Эвертон
0:0
Ливерпуль
окончен

В субботу проходит мерсисайдское дерби – на «Гудисон Парк» встречаются «Эвертон» и «Ливерпуль». После первого тайма счёт не открыт, причём команда Юргена Клоппа – явный фаворит противостояния – только один раз попала в створ ворот при 6 ударах.

Любопытно, что «Эвертон» после первых 45 минут встречи имеет такие же показатели: 6 ударов, 1 удар в створ.

«Ливерпуль» в первом тайме владел мячом 64% игрового времени, но территориальное преимущество реализовать в игровое преимущество «красным» пока не удаётся.

Следить за развитием событий в дерби «Эвертон» - «Ливерпуль» можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эвертон
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окончен Эвертон 0:0 Ливерпуль 7.40 4.90 1.40
03.09  17:00 Вулверхэмптон ... Саутгемптон 2.18 3.40 3.35
03.09  17:00 Ноттингем Форест ... Борнмут 2.00 3.50 3.80
03.09  17:00 Челси ... Вест Хэм 1.50 4.40 6.10
03.09  17:00 Тоттенхэм ... Фулхэм 1.48 4.50 6.50
03.09  17:00 Ньюкасл ... Кристал Пэлас 2.00 3.45 3.80
03.09  17:00 Брентфорд ... Лидс
03.09  19:30 Астон Вилла ... Манчестер Сити 8.00 5.40 1.35
04.09  16:00 Брайтон ... Лестер 1.85 3.60 4.30
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