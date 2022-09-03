Тирни: «Смит-Роу – всегда лучший игрок на тренировках «Арсенала»

Защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни заявил, что хавбек «канониров» Эмиль Смит-Роу лучше всех проявляет себя на тренировках.

«Я бы сказал, что лучшим игроком на тренировках всегда является Смит-Роу. Болельщики могут видеть, насколько он хорош, но на тренировках особенно заметно, как он выделяется. Он может протащить мяч под давлением, обыграть 1 в 1, забивать голы, отдавать ассисты. Мне нравится играть с ним», – цитирует Тирни издание Goal.

В новом сезоне Смит-Роу всего три раза выходил на поле в составе «Арсенала», но не отметился ни одним результативным действием. В прошлой кампании 22-летний англичанин забил 10 голов и отдал два ассиста в АПЛ.