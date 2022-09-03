Диаш: «Гвардиола – экстраординарный тренер»

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш рассказал о лучших качествах тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы. Напомним, что португалец выступает за английский клуб с 2020 года, когда перешёл из лиссабонской «Бенфики».

«Гвардиола – экстраординарный тренер по двум причинам. Он отлично видит игру и является очень требовательным. Каждый год, какой бы трофей мы не взяли, он всегда приходит с новыми идеями. Гвардиола всегда требует от игроков лучшую форму каждый день», – цитирует Диаша официальный сайт «Манчестер Сити».

«Горожане» пока идут на втором месте в АПЛ, отставая от «Арсенала» на два очка.