Артета не исключил внедрение в основу игроков из академии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал возможно внедрение в основу футболистов из молодёжной команды. Напомним, что «канониры» пока лидируют в турнирной таблице Английской премьер-лиги с 15 очками в активе.

«Я доволен теми игроками, что у меня есть. Для меня это лучшие игроки. Также у нас есть футболисты в академии. Постепенно мы должны внедрять их в основу», – сказал Артета на пресс-конференции.

«Арсенал» в последний день трансферного окна пытался подписать у «Астон Виллы» полузащитника Дугласа Луиса, но «вилланы» отказались отпускать одного из своих ключевых футболистов.

В следующем туре АПЛ «Арсенал» сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед».