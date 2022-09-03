Клопп: «Фирмино находится в хорошей форме, но он только восстановился после травмы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал своё решение оставить нападающего Роберто Фирмино в запасе на мерсисайдское дерби с «Эвертоном». Напомним, что место бразильца в основе занял Дарвин Нуньес.

«Фирмино находится в хорошей форме, но он только восстановился после травмы и слишком много играл. Дарвин выглядит свежим. Именно по этой причине я решился на изменения», – сказал Клопп перед игрой.

Напомним, что Фирмино записал на свой счёт 3 гола и 3 ассиста в новом сезоне Английской премьер-лиги. Дарвин Нуньес пропустил 3 предыдущих матча из-за дисквалификации, которую получил за красную карточку в матче с «Кристал Пэлас».