​Гвардиола: «Понимаю, что начинаю стареть»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на тот факт, что футболисты, которых он в своё время тренировал, сами становятся тренерами. Самый яркий пример – Хави Эрнандес, пытающийся вернуть «Барселону» в число топовых клубов Европы.

«Теперь я понимаю, что начинаю стареть», - высказался Гвардиола в программе Football Daily.

В субботу, 3 сентября, «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Астон Виллы». Игра в Бирмингеме стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.