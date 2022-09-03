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Антони не сумел распознать в Магуайре капитана «Манчестер Юнайтед»

 
03 Сентября 2022 • 14:11 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Арсенал
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04.09 18:30

Новобранец «Манчестер Юнайтед» Антони не сумел правильно определить капитана своей новой команды.

Бразилец ответил на приветственные сообщения своих одноклубников Бруну Фернандеша и Гарри Магуайра в социальных сетях. Если английскому защитнику Антони ответил просто «спасибо», то в ответ на сообщение португальца вингер написал «спасибо, капитан».

Несмотря на то, что в последних трёх матчах АПЛ с капитанской повязкой на поле выходил Фернандеш, капитаном команды является именно Магуайр.

Напомним, 22-летний Антони стал самым дорогим приобретением «красных дьяволов» в летнее трансферное окно. За экс-игрока «Аякса» «Манчестер Юнайтед» заплатил 95 миллионов евро без учёта бонусов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Гарри Магуайр Антони
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АРСЕНАЛ
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