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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Клопп не думает, что Нуньеса снова попытаются спровоцировать

 
03 Сентября 2022 • 14:10 Комментировать
Эвертон
0:0
Ливерпуль
1 7.40 X 4.90 2 1.40
1-й тайм

В субботу Дарвин Нуньес возвращается в состав «Ливерпуля». Форвард отбыл трёхматчевую дисквалификацию, которую он получил за удаление в игре против «Кристал Пэлас». Тогда, напомним, Нуньес поддался на провокации Йоакима Андерсена и ударил соперника.

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп не ожидает повторения той истории в субботнем дерби против «Эвертона».

«Не думаю, что Тарковски и Коди [центральные защитники «Эвертона»] известны такими разговорами во время игры. Но Дарвин должен быть готов к подобным вещам. Если защитник много говорит, значит, он не полностью сконцентрирован на игре. Форвард должен пользоваться такими моментами», - слова Клоппа приводит Goal.com.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Дарвин Нуньес
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ЭВЕРТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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03.09  17:00 Вулверхэмптон ... Саутгемптон 2.18 3.40 3.35
03.09  17:00 Ноттингем Форест ... Борнмут 2.00 3.50 3.80
03.09  17:00 Челси ... Вест Хэм 1.50 4.40 6.10
03.09  17:00 Тоттенхэм ... Фулхэм 1.48 4.50 6.50
03.09  17:00 Ньюкасл ... Кристал Пэлас 2.00 3.45 3.80
03.09  19:30 Астон Вилла ... Манчестер Сити 8.00 5.40 1.35
04.09  16:00 Брайтон ... Лестер 1.85 3.60 4.30
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