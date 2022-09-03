​Клопп не думает, что Нуньеса снова попытаются спровоцировать

В субботу Дарвин Нуньес возвращается в состав «Ливерпуля». Форвард отбыл трёхматчевую дисквалификацию, которую он получил за удаление в игре против «Кристал Пэлас». Тогда, напомним, Нуньес поддался на провокации Йоакима Андерсена и ударил соперника.

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп не ожидает повторения той истории в субботнем дерби против «Эвертона».

«Не думаю, что Тарковски и Коди [центральные защитники «Эвертона»] известны такими разговорами во время игры. Но Дарвин должен быть готов к подобным вещам. Если защитник много говорит, значит, он не полностью сконцентрирован на игре. Форвард должен пользоваться такими моментами», - слова Клоппа приводит Goal.com.