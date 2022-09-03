Фабрегас: «Конте чётко говорил мне, где я должен находиться в конкретном моменте»

Бывший полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас поделился воспоминаниями от работы с Антонио Конте, который возглавлял «синих» с 2016 по 2018 год. Напомним, что итальянец с прошлого года работает в «Тоттенхэме».

«Конте чётко говорил мне, где я должен находиться в конкретном моменте. Я начал понимать и у меня уже получалось хорошо играть в такой обстановке, я наслаждался этим. Но этот стиль не был моим любимым», – цитирует Фабрегаса журналист Алан Смит.

Напомним, что Фабрегас этим летом на правах свободного агента перебрался в итальянский «Комо», который выступает в Серии Б. До этого футболист выступал за «Монако».