Нуньес выйдет в старте «Ливерпуля» на дерби с «Эвертоном»

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес выйдет в стартовом составе своей команды на сегодняшнее мерсисайдское дерби против «Эвертона». Напомним, что матч стартует на «Гудисон Парк» в 14:30 по московскому времени.

Стартовый состав «Ливерпуля» выглядит следующим образом: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Цимикас, Фабиньо, Эллиот, Карвалью, Салах, Нуньес, Диас.

Напомним, что Дарвин Нуньес пропустил последние три матча «Ливерпуля» из-за дисквалификации. В период отсутствия уругвайца Роберто Фирмино отличился тремя голами и тремя результативными передачами.