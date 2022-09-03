Гвардиола: «Мне жаль Джеррарда, но де Брёйне превзойдёт его по ассистам в АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен в том, что полузащитник Кевин де Брёйне превзойдёт Стивена Джеррарда по количеству голевых передач в Английской премьер-лиге. На счету у англичанина 92 ассиста, тогда как у бельгийца – 90.

«Мне жаль Джеррарда, но де Брёйне превзойдёт его по ассистам в АПЛ», – цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, что всю свою игровую карьеру в АПЛ Стивен Джеррард провёл в составе «Ливерпуля». В данный момент англичанин работает тренером «Астон Виллы», которая в следующем туре чемпионата примет у себя дома «Манчестер Сити».

При этом Джеррард является одним из фаворитов у букмекеров на следующее тренерское увольнение в АПЛ. У «Астон Виллы» 4 поражения в стартовых 5 турах.