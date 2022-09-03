Артур мог оказаться в «Арсенале», но «канониры» отказались от футболиста

Новичок «Ливерпуля» Артур Мело в последний день летнего трансферного окна мог оказаться в другой команде. По информации от The Athletic, от услуг футболиста успел отказаться лондонский «Арсенал», который предпочёл сосредоточиться на Дугласе Луисе из «Астон Виллы». Напомним, что «канониры» так и не смогли никого приобрести в дедлайн.

Артур был интересен «Арсеналу» ещё зимой этого года. Тогда сделка выглядела вполне вероятной, но трансфер заблокировал главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который предпочёл сохранить Артура для глубины состава.

Напомним, что «Ливерпуль» арендовал бразильца без права выкупа.