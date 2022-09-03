Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артур мог оказаться в «Арсенале», но «канониры» отказались от футболиста

 
03 Сентября 2022 • 12:54 Комментировать
Эвертон
...
Ливерпуль
1 7.40 X 4.90 2 1.40
Через 1 ч. 0 мин.

Новичок «Ливерпуля» Артур Мело в последний день летнего трансферного окна мог оказаться в другой команде. По информации от The Athletic, от услуг футболиста успел отказаться лондонский «Арсенал», который предпочёл сосредоточиться на Дугласе Луисе из «Астон Виллы». Напомним, что «канониры» так и не смогли никого приобрести в дедлайн.

Артур был интересен «Арсеналу» ещё зимой этого года. Тогда сделка выглядела вполне вероятной, но трансфер заблокировал главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который предпочёл сохранить Артура для глубины состава.

Напомним, что «Ливерпуль» арендовал бразильца без права выкупа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон Артур Мело
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.09  14:30 Эвертон ... Ливерпуль 7.40 4.90 1.40
03.09  17:00 Ноттингем Форест ... Борнмут 2.00 3.50 3.80
03.09  17:00 Челси ... Вест Хэм 1.50 4.40 6.10
03.09  17:00 Тоттенхэм ... Фулхэм 1.48 4.50 6.50
03.09  17:00 Ньюкасл ... Кристал Пэлас 2.00 3.45 3.80
03.09  17:00 Брентфорд ... Лидс
03.09  17:00 Вулверхэмптон ... Саутгемптон 2.18 3.40 3.35
03.09  19:30 Астон Вилла ... Манчестер Сити 8.00 5.40 1.35
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Сентября
13:06 · Англия. Премьер-лига
Джеймс станет самым высокооплачиваемым защитником в истории «Челси»
13:01 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Мне жаль Джеррарда, но де Брёйне превзойдёт его по ассистам в АПЛ» 1
12:54 · Англия. Премьер-лига
Артур мог оказаться в «Арсенале», но «канониры» отказались от футболиста
12:48 · Англия. Премьер-лига
Малиновский мог оказаться в лондонском топ-клубе
12:11 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не отказывается от трансфера Силвы
12:08 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» до последнего думал купить Гакпо, но клуб слишком много отдал за Антони
11:45 · Англия. Премьер-лига
Алькантара на следующей неделе возобновит тренировки с «Ливерпулем»
11:43 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Холанн может стать лучшим футболистом в истории АПЛ»
11:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» серьёзно превысил трансферный бюджет, вызвав беспокойство у близких к клубу людей 1
11:12 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг обратился к «Барселоне»
11:10 · Англия. Премьер-лига
Тухель – об уходе Гилмора: «Он подавал для нас большие надежды»
10:50 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Де Брёйне будет очень сложно заменить»
10:23 · Россия. Премьер-лига
Аленичев — о Захаряне в «Челси»: «Переходить, как Саша Кокорин, который за полтора года полторы игры сыграл, смысл?»
10:04 · Англия. Премьер-лига
Закария – о переходе в «Челси»: «Это лучшая возможность доказать свои амбиции»
09:57 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» предложит Невешу новый контракт
Все новости
Рекомендуем