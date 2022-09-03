«Барселона» не отказывается от трансфера Силвы

Полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Сити» Бернарду Силва по-прежнему остается в трансферном шорт-листе каталонской «Барселоны». Об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

«Сине-гранатовые» предпринимали попытку заполучить игрока в летнее трансферное окно, однако им не удалось договориться с «горожанами». Боссы каталонского града намерены возобновить переговорный процесс в январе.

Срок трудового договора 28-летнего полузащитника с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года. Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.

В текущем розыгрыше АПЛ Бернарду забил два гола и сделал два ассиста в пяти поединках.