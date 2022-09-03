«МЮ» до последнего думал купить Гакпо, но клуб слишком много отдал за Антони

«Манчестер Юнайтед» планировал купить нападающего ПСВ Коди Гакпо ещё в летнее трансферное окно, но не смог осуществить сделку, так как отдал 100 миллионов евро за полузащитника Антони, который перебрался из амстердамского «Аякса».

В клубе до последнего думали сделать предложение ПСВ, ведь «красные дьяволы» уже согласовали личные условия с самим Гакпо. Тем не менее, игрок никуда не ушёл и остался в Эйндховене, даже несмотря на интерес со стороны «Лидса» и «Саутгемптона».

Напомним, что Гакпо в новом сезоне чемпионата Нидерландов отметился уже 6 голами и тремя результативными передачами.