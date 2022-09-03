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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Алькантара на следующей неделе возобновит тренировки с «Ливерпулем»

 
03 Сентября 2022 • 11:45 Комментировать
Эвертон
...
Ливерпуль
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Через 2 ч. 28 мин.

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара должен вернуться в строй на следующей неделе. По информации от Liverpool Echo, испанский хавбек в скором времени возобновит тренировки в общей группе.

Напомним, что Алькантара получил травму в матче первого тура Английской премьер-лиги против «Фулхэма». Повреждение полузащитника стало одной из причин, почему «Ливерпуль» решил арендовать у «Ювентуса» Артура Мело для глубины состава.

Алькантара выступает за «Ливерпуль» с лета 2020 года, когда перешёл в команду Юргена Клоппа на правах свободного агента из мюнхенской «Баварии», где футболист играл с 2013 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Тьяго Алькантара
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ЭВЕРТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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