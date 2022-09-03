Каррагер: «Холанн может стать лучшим футболистом в истории АПЛ»

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер оценил перспективы нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна в АПЛ.

«Когда его время в «Сити» подойдет к концу, о нем будут говорить где-то на уровне Тьерри Анри. Думаю, Холанн вообще может стать лучшим футболистом в истории Английской премьер-лиги», - передает Каррагера Sky Sports.

22-летний норвежец перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» минувшим летом. Он подписал пятилетний трудовой договор.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Эрлинг сыграл пять матчей и забил девять голов.