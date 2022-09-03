«Манчестер Юнайтед» серьёзно превысил трансферный бюджет, вызвав беспокойство у близких к клубу людей

«Манчестер Юнайтед» серьёзно превысил сумму бюджета, запланированного на покупку новых футболистов в летнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

По информации источника, первоначальный бюджет манкунианцев составлял 120 миллионов фунтов (примерно 140,4 миллионов евро), однако в итоге английский клуб потратил на усиление состава команды значительно больше (примерно 237 миллионов евро). Причиной такого решения руководства послужил провальный старт сезона. При этом отмечается, что некоторые близкие к «Манчестер Юнайтед» люди не понимают, откуда взялись эти деньги, беспокоясь за клуб.

Напомним, что самой дорогой покупкой «красных дьяволов» минувшим летом стал 22-летний бразилец Антони, который обошёлся «Манчестер Юнайтед» в 95 миллионов евро без учёта различных бонусов.