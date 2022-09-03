Обамеянг обратился к «Барселоне»

Габонский центрфорвард Пьер-Эмерик Обамеянг, перешедший в летнее трансферное окно из каталонской «Барселоны» в лондонский «Челси», обратился к «сине-гранатовым» посредством социальных сетей.

«Полгода, которые я провел в «Барселоне», показались мне шестью годами. Я получил неописуемые эмоции. Желаю всего самого лучшего и надеюсь, что скоро встретимся», - гласит сообщение 33-летнего африканца в соцсетях.

За шесть месяцев в «Барселоне» Обамеянг принял участие в 24 поединках, записав на свой счет 13 забитых мячей.

С «Челси» нападающий заключил двухлетнее соглашение. Его трансфер обошелся клубу в 12 миллионов евро.