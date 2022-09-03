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Гвардиола: «Де Брёйне будет очень сложно заменить»

 
03 Сентября 2022 • 10:50 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Сити
1 8.00 X 5.40 2 1.35
Через 7 ч. 30 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, каково ему будет заменить полузащитника Кевина де Брёйне. Напомним, что контракт 31-летнего бельгийца с «горожанами» заканчивается летом 2025 года.

«Будет очень сложно его заменить. Не невозможно, но непросто. Важнее всего, конечно же, команда, но есть игроки, который дают ей слишком много. Скаутский отдел должен во всю работать и мониторить футболистов уже сейчас», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что де Брёйне в этом сезоне отметился одним голом и тремя результативными передачами. Футболист перешёл в «Манчестер Сити» летом 2015 года из немецкого «Вольфсбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кевин де Брёйне
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР СИТИ
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