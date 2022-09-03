Грилиш и Аке возобновили тренировки в общей группе «Манчестер Сити»

Полузащитник Джек Грилиш и защитник Натан Аке близки к тому, чтобы вернуться в строй. По информации от City Xtra, оба футболиста возобновили тренировки в общей группе «горожан». При этом Грилиш и Аке вряд ли примут участие в ближайшем матче своей команды на выезде против «Астон Виллы».

Ранее Аке и Грилиш получили травмы, из-за которых футболистам пришлось пропустить определённое время. Вполне вероятно, что игроки вернуться на поле в середине следующей недели, когда «Манчестер Сити» сыграет в Лиге чемпионов на выезде с «Севильей».

Напомним, что Грилиш прошлым летом перебрался в «Манчестер Сити» за 120 миллионов евро. Аке мог покинуть «горожан» этим летом и вернуться в «Челси», но трансфер не состоялся.