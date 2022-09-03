Антони выбрал номер в «Манчестер Юнайтед»

Новоиспеченный нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони, купленный за большие деньги у амстердамского «Аякса» в летнее трансферное окно, определился с игровым номером.

Как сообщает пресс-служба манкунианского гранда, 22-летний футболист будет выступать за «красных дьяволов» под номером 21 на спине. До этого под ним играли Андер Эррера, Эдинсон Кавани и Дэниел Джеймс.

Трансфер Антони обошелся руководству «Манчестер Юнайтед» в 95 миллионов евро. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до конца июня 2027 года.

Ближайший матч «МЮ» проведет против лондонского «Арсенала». Встреча пройдет на «Олд Траффорд» в воскресенье, 4 сентября.