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Антони выбрал номер в «Манчестер Юнайтед»

 
03 Сентября 2022 • 09:39 Комментировать

Новоиспеченный нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони, купленный за большие деньги у амстердамского «Аякса» в летнее трансферное окно, определился с игровым номером.

Как сообщает пресс-служба манкунианского гранда, 22-летний футболист будет выступать за «красных дьяволов» под номером 21 на спине. До этого под ним играли Андер Эррера, Эдинсон Кавани и Дэниел Джеймс.

Трансфер Антони обошелся руководству «Манчестер Юнайтед» в 95 миллионов евро. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до конца июня 2027 года.

Ближайший матч «МЮ» проведет против лондонского «Арсенала». Встреча пройдет на «Олд Траффорд» в воскресенье, 4 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони
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