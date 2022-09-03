Роналду оказался не нужен турецкому клубу

Представитель стамбульского «Фенербахче», имя которого не афишируется, отреагировал на информацию о возможном трансфере звездного португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Я общался с одним из топ-менеджеров «Фенербахче». Он заявил, что клуб не предпринимал никаких шагов в отношении трансфера Криштиану Роналду», - поведал в социальных сетях инсайдер Гюркан Билгич.

В настоящий момент 37-летний нападающий является игроком «Манчестер Юнайтед». В летнее трансферное окно он пытался перейти в клуб, который выступит в Лиге чемпионов, однако не смог найти подходящий вариант.