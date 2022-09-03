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Роналду оказался не нужен турецкому клубу

 
03 Сентября 2022 • 08:22 Комментировать (2)

Представитель стамбульского «Фенербахче», имя которого не афишируется, отреагировал на информацию о возможном трансфере звездного португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Я общался с одним из топ-менеджеров «Фенербахче». Он заявил, что клуб не предпринимал никаких шагов в отношении трансфера Криштиану Роналду», - поведал в социальных сетях инсайдер Гюркан Билгич.

В настоящий момент 37-летний нападающий является игроком «Манчестер Юнайтед». В летнее трансферное окно он пытался перейти в клуб, который выступит в Лиге чемпионов, однако не смог найти подходящий вариант.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (2)
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Андердог
03 Сентября 2022 в 08:47
да он особо никому не нужен, кроме его персофанов типа ПолитИксперта и ему подобных))
PoliticExpert
03 Сентября 2022 в 08:41
Плят, это уже просто пипец какой-то, трансферное окно уже закрыто, а неугомонные "инсайдеры" всё продолжают ветер гонять, болезные. Более чем уверен, что ни Боруссия, ни Фенербахче, ни Наполи, ни Спортинг или Монако даже не рассматривались самим Роналду, не смотря на активность агента и особенно журнашлюшек. Я уж молчу, как подаётся вся эта желтуха конкретно на ЕФ : "клуб не предпринимал никаких шагов" и "оказался не нужен турецкому клубу" - очень большая разница, но к чёрту объективность, ЕФ нужны кликбейты и хайп.
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