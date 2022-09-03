Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Броя: «Моя мечта сбылась - я надеваю футболку «Челси»

 
03 Сентября 2022 • 07:55 Комментировать

20-летний форвард Армандо Броя заключил новое трудовое соглашение с лондонским «Челси». Контракт албанского нападающего рассчитан до середины 2028 года.

«Моя мечта сбылась – я имею возможность надевать синюю футболку «Челси». В команде большая конкуренция, однако я готов бороться. Очень счастлив быть частью этого клуба. Надеюсь провести как можно больше матчей за «пенсионеров» и выиграть много трофеев», - передает слова нападающего клубная пресс-служба.

В нынешнем сезоне Армандо принял участие в трех поединках Английской премьер-лиги, в которых не отметился голевыми действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Армандо Броя
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.09  14:30 Эвертон ... Ливерпуль 7.40 4.90 1.40
03.09  17:00 Вулверхэмптон ... Саутгемптон 2.18 3.40 3.35
03.09  17:00 Ноттингем Форест ... Борнмут 2.00 3.50 3.80
03.09  17:00 Челси ... Вест Хэм 1.50 4.40 6.10
03.09  17:00 Тоттенхэм ... Фулхэм 1.48 4.50 6.50
03.09  17:00 Ньюкасл ... Кристал Пэлас 2.00 3.45 3.80
03.09  17:00 Брентфорд ... Лидс
03.09  19:30 Астон Вилла ... Манчестер Сити 8.00 5.40 1.35
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Сентября
08:22 · Англия. Премьер-лига
Роналду оказался не нужен турецкому клубу 2
07:55 · Англия. Премьер-лига
Броя: «Моя мечта сбылась - я надеваю футболку «Челси»
07:22 · Англия. Премьер-лига
Реакция Хави на уход Обамеянга из «Барселоны»
07:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить испанского форварда, но не успел до дедлайна
07:04 · Англия. Премьер-лига
«Челси» вернётся к трансферу Альвареса в январе
02:45 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок «Ливерпуля» жёстко прошёлся по трансферам «Челси»
02:15 · Англия. Премьер-лига
Восходящая звезда «Челси» подпишет новый контракт с клубом
01:51 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Астон Вилла» может наказать «Манчестер Сити»
01:40 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг: «У меня есть незаконченные дела в АПЛ»
01:36 · Англия. Премьер-лига
Тухель – об Обамеянге: «Возможно, он более безбашенный, чем все мы»
01:23 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Трансферы в последние минуты окна – всегда большой риск»
00:55 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Астон Виллы»: «Холанн – всего лишь человек, его можно сдержать»
00:27 · Англия. Премьер-лига
Уэсли Фофана: «Буду бороться за место в сборной Франции на чемпионате мира»
00:04 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Матч с «Арсеналом» – серьёзное испытание для «Манчестер Юнайтед»
02 Сентября
23:51 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, почему Артур способен заиграть в «Ливерпуле»
Все новости
Рекомендуем