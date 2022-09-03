Броя: «Моя мечта сбылась - я надеваю футболку «Челси»

20-летний форвард Армандо Броя заключил новое трудовое соглашение с лондонским «Челси». Контракт албанского нападающего рассчитан до середины 2028 года.

«Моя мечта сбылась – я имею возможность надевать синюю футболку «Челси». В команде большая конкуренция, однако я готов бороться. Очень счастлив быть частью этого клуба. Надеюсь провести как можно больше матчей за «пенсионеров» и выиграть много трофеев», - передает слова нападающего клубная пресс-служба.

В нынешнем сезоне Армандо принял участие в трех поединках Английской премьер-лиги, в которых не отметился голевыми действиями.