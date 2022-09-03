Реакция Хави на уход Обамеянга из «Барселоны»

Рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался об уходе габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в летнее трансферное окно. Африканский бомбардир перебрался в лондонский «Челси».

«Обамеянг? Мне жаль, что он покинул «Барселону». Пьер-Эмерик много помогал команде на поле и за его пределами. Это очень хороший футболист. У него отличная статистика, а как человек, он просто сокровище», - передает слова испанского специалиста AS.

Обамеянг выступал за «сине-гранатовых» с января 2022 года. В составе каталонского гранда нападающий провел 23 поединка, записав на свой счет 13 забитых мячей и одну голевую передачу.